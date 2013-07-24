Джен Псаки оценила переговоры по ядерной сделке, которые состоялись в Вене.

Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием. Такое заявление сделала на регулярном брифинге официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница обвинила Тегеран в том, что страна не готова двигаться вперед в отношении восстановления атомной сделки.

Последний раунд встреч был разочаровывающим, Иран явился к столу переговоров не готовым к прогрессу. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее Вашингтон обвинил Иран в отказе от ранее согласованных компромиссов. Власти СШа заметили, что иностранные коллеги выдвинули дополнительные требования во время седьмого раунда переговоров. Мероприятие состоялось на прошлой неделе в австрийском городе Вена. По результатам заседания стороны разъехались по домам. Делегаты позже дадут оценку ситуации. На данный момент новая дата для обсуждения сделки не назначена.

Белый дом рассказал, какие темы обсудят президенты Байден и Путин.

Фото и видео: Белый дом

