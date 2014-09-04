Белый дом рассказал, какие темы обсудят президенты Байден и Путин

Джен Псаки назвала основные темы для общения политиков, которые запланированы на 7 декабря.

Официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки рассказала, какие темы обсудят президенты США и России. На регулярном брифинге с журналистами пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент в общении с коллегой Владимиром Путиным кроме проблемы на Украине затронет вопрос кибербезопасности и двусторонних отношений. Видеосвязь между политиками запланирована на 18 часов 7 декабря.

Это будет возможностью для президента подчеркнуть нашу обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Это также возможность обсудить ряд вопросов. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне напомнили прессе о том, что администрация президента не настроена на то, чтобы вызывать эскалацию в отношениях с Москвой. США стремятся вывести связь с РФ на более стабильную основу. Будущий разговор между Байденом и Путиным в Белом доме призвали расценивать как изложение угроз в адрес РФ.

США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.

Фото и видео: Белый дом

