Иран выплатил долг России по АЭС в Бушере

Мохаммед Эслами рассказал о погашении задолженности перед РФ.

В Тегеране заявили, что выплатили долг России по строительству первого энергетического блока АЭС в Бушере. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" сообщил иранский вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. Гость ответил на соответствующий вопрос.

Иран выплатил все долги РФ по АЭС. Мохаммед Эслами, вице-премьер Ирана

Напомним, что посол России в Иране Леван Джагарян в августе отметил, что Москва и Тегеран еще не урегулировали вопрос с задолженностью по АЭС "Бушер". Эта проблема была связана с тем, что американские санкции заблокировали средства Ирана, находящиеся в японских банках и кредитных организациях в Южной Корее.

Напомним, что АЭС "Бушер" - крупнейший российско-иранский энергетический проект. Первый блок создавался при участии РФ. Он подключен к национальной системе страны в сентябре 2011 года. Сейчас продолжается строительства второго блока и заключен договор на создание третьего.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

