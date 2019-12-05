Instagram начал запрашивать возраст пользователей при регистрации

Это позволит повысить безопасность пользователей.

Instagram начал запрашивать возраст пользователя при регистрации. Новые клиенты приложения будут обязаны указать свой возраст. Если у человека есть привязанный аккаунт на Facebook, то данные сервис возьмет оттуда. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно правилам пользования, в большинстве стран пользователь должен быть не младше 13 лет. Уточнение сведений о дате рождения позволит предотвратить использование приложения несовершеннолетними. Это также скажется на повышении безопасности информации, которая предлагается пользователям. В будущем возрастные настройки будут использоваться для создания адаптированного опыта работы. В частности, это связано с учетными записями и рекомендациями по настройкам приватности. В планах компании разработать сервис по ограничению приватных сообщений и приглашениям в группы от незнакомцев.

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