Чем опасны "губы дьявола"? Новый тренд на пластику завоёвывает Instagram 

"Губы-осьминоги", "губы-патиссоны", "губы-зонтики", "губы дьявола" - под такими хештегами в соцсетях можно лицезреть результат новой бьюти-технологии

По соцсети Instagram шагает новый тренд под хэштегами "Губы-осьминоги", "губы-патиссоны", "губы-зонтики", "губы дьявола". Это новый вид пластики губ, который разработал бизнесмен Емельян Брауде. Piter.TV не только узнал всё о новом бьюти-моде, но и пообщался с врачом-косметологом Марией Рамазановой.

"Губы дьявола" что за тренд?

Автор новаторской техники — Емельян Брауде. Он предлагает кардинально изменить форму губ с помощью уколов в уголки губ. В сети появилось огромное количество фотографий, где девушки с помощью фотошопа достигают инстаграм-тренда. Сам Брауде заявил, что он ищет модель, которая готова в реальной жизни сделать свои губы похожими на патиссон. Автор "губ дьявола" даже готов заплатить модели, лишь бы красавица прославляла новатора и его идеи.

Фотографии с "Губами-осьминогами" набирают тысячи лайком и столько же гневных комментариев.

Мнение пользователей в соцсетях на новый бьюти-тренд

Большинство юзеров относятся к подобной "красоте" крайне негативно. Пользователей повергает в шок сама мысль, что совсем скоро на улице они столкнутся с девушками, которые сделали себе "губы-медузы".

Чем опасны такие "губы дьявола"? Комментарий врача-косметолога

По словам врача-косметолога Марии, "губы дьявола" — хайп, который поймал Емельян Брауде. Соответствующую технику, которая взволновала тысячи интернет-пользователь необходимо рассматривать, как провокацию. Чаще всего под скандальными хэштешгами можно встретить "губы-зонтики", которые добыты путём несложных махинаций в фотошопе. По словам Марии, в реальной жизни новая техника довольно "рискованное дело", потому что в итоге форма желанных губ спустя несколько месяцев изменится.

"Пока не ясно, к чему приведёт этот тренд. Для этого нужна статистика. Все техники Брауде нацелены на то, чтобы с первого похода в клинику девушка получила "Вау-эффект". Однако, как потом "поведёт" себя филлер в губах неизвестно", —отмечает врач.

Однако, Мария уверена, что желающие сделать необычную процедуру всё же найдутся. По словам косметолога, на самом деле "губы-дьявола" не такие опасные, как кажется пользователям соцсетей.

"Филлеры по составу и плотности все разные. Результат инъекций гиалуроновой кислотой держится от 3 месяцев до года(все индивидуально), полностью выводится и рассасывается. Бывают побочные эффекты - отечность, неправильное распределение препарата, ишемизация тканей (сдавливание окружающих сосудов).Осложнения могут возникать из-за неправильной техники или при гиперкоррекции, когда препарата очень много. Вывести гиалуроновую кислоту можно при помощи гиалуронидазы", —рассказывает косметолог.

Мария отметила, что скорее всего шумиха вокруг "губ дьявола" поднята искусственно и врачи преследуют цель привлечь клиенток в клиники пластической хирургии. Ведь, предновгоднее время в отрасли искусственной красоты — горячий сезон.

Емельян Брауде. Биография, мнения врачей и методики

Емельян Брауде фигура в российской бьюти-индустрии весьма неоднозначная. Биография косметолога держится в тайне. В соцсетях мужчина получил известность относительно недавно. На своей страничке он отмечает, что проводит косметологические процедуры без медицинского образования.

По словам эксперта Марии, скорее всего у известного бизнесмена всё же есть медицинское образование. С этим мнением не все согласятся. Так, известный блогер Екатерина Конусова провела своё расследование о методиках Брауде. Девушка заявила, что мужчина калечит российких женщин.

"Инстаграм заполнили косметологи без образования. Секта ТП, губы ТП, секта Брауде - эта опасная косметология, которая может стоить вам лица и здоровья. Непроверенные техники, незарегистрированные препараты и печальные последствия", —отметила блогер.

Сам Брауде никак не комментирует слухи вокруг него. За последнее время косметолог несколько раз становился участником громких скандалов, связанных с причинением вреда внешности и здоровью женщин. Однако, никаких судебных разбирательств не было. Более того, Брауде открыто ведет семинары для начинающих косметологов. Попасть к скандально известному блогеру-хирургу мечтают многие работники сферы красоты.

Брауде является автором новаторских техник, которые называются "губы дьявола" , "тп" и "эффект лисьих глаз".

Фото:tati19, emilianbraude, guamaz_mua, kisariiskaya, pocherkate/instagram, Twitter