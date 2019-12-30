Инициаторам марша на Крым пригрозили арестом

В регионе ответили на возможность пересечения экстремистами российской границы.

Эйваз Умеров пригрозил инициаторам марша на Крым. Об этом сообщили "РИА Новости". Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар ответил на идею нарушить суверенитет. Ранее подобную инициативу высказал экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров. Он призвал членов запрещенной в РФ экстремистской организации пойти на полуостров.

По мнению Умерова, иностранцы занимаются радикализацией своей деятельности. Он выразил сомнение в том, что украинские политики возглавят данное шествие. Инициаторы намерены просто вернуть вопрос Крыма в информационную повестку Запада. На деле экстремисты намерены бросить на штыки сограждан.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом.

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