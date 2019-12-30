Экстремисты направятся на полуостров в начале мая.

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров назвал дату марша на Крым. Политик заявил, что представители запрещенной в РФ эксремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" пересекут границу региона. Украинцы планируют сделать это в районе пункта пропуска "Чонгар" 2 мая. Об этом иностранец заявил в интервью украинского "Пятого канала".

Событие станет мирным походом на полуостров. Его целью является поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. В пешем шествии будут задействованы также народные депутаты и некие "западные партнеры". Чубаров не исключил, что марш в результате пойдет по силовому сценарию развития.

Ранее Piter.tv писал о том, что беспилотник США провел разведку у границ Крыма.