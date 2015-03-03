Индия установила мировой антирекорд по росту заражений COVID-19 за сутки

За сутки количество зараженных выросло почти на 315 тысяч.

В Индии резко увеличилось число людей, заразившихся COVID-19. Об этом сообщает индийское министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за сутки число зараженных коронавирусом людей возросло на 314 835 и достигло в общей сложности почти 16 миллионов человек. Также отмечается, что число смертей от инфекции возросло на 2 104 и составило почти 185 тысяч человек.

В Минздраве Индии заявили, что такой резкий подъем стал самым большим за всю историю пандемии коронавируса в мире.

Отметим, что каждый день на территории Индии с середины апреля в Индии регистрируется свыше 200 тысяч новых случаев заражения. По словам источника в Минздраве на негативную ситуацию повлияла недавно начавшаяся новая волна COVID-19, а также отсутствие препаратов для вакцинации, нехватка мест в медучреждениях и аппаратов ИВЛ.

Ранее Герман Греф оценил вероятность прихода третьей волны COVID-19.

Фото: Piter.tv