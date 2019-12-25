Собянин рассказал об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении в столице ситуации с коронавирусом.

В Москве снова ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В последние две-три недели растет число заболевших, сообщает во вторник, 20 апреля, в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Представители бизнеса обратились к властям города из-за опасения новых ограничений и закрытий заведений. Московская торгово-промышленная палата предложила мэру программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которые находятся в зоне риска.

Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Сообщение на сайте мэра Москвы

По плану ТПП, старшее поколение могло бы получать скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка.

Москва остается на первом месте по количеству заразившихся коронавирусом. За всё время пандемии в городе выявили больше миллиона случаев заражения. За последние сутки было зафиксировано 1996 новых случаев.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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