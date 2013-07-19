Герман Греф оценил вероятность прихода третьей волны COVID-19

Глава Сбербанка считает, что она пройдет спокойнее, если россияне будут активнее вакцинироваться.

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность новой волны COVID-19 в РФ. Об этом он рассказал в беседе с журналистами РБК.

По его словам, возникновение третьей волны возможно, потому как ни одной стране мира не удалось ее избежать. Греф заявил, что всплеск COVID-19 начинается, когда температурный режим становится подходящим для распространения вируса. Также глава Сбербанка сообщил, что ожидаемая волна будет слабее, чем это было весной и осенью 2020 года. Особую роль, по его словам, играет вакцинация.

Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну. Герман Греф, глава Сбербанка

Также Греф считает, что если до сентября текущего года в стране удастся привить от COVID-19 около 60-70 миллионов человек, то появится шанс "пройти осень спокойно".

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор обязал приезжающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19.

Фото: Piter.TV