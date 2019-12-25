Роспотребнадзор обязал приезжающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19

Между тестами должно пройти не менее суток.

Роспотребнадзор обязал российских туристов, которые возвращаются обратно в Россию, дважды сдавать тест на коронавирус. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, двойной ПЦР-тест россияне обязаны пройти в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Их результаты далее нужно будет загрузить сайт "Госуслуг", заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации".

Отмечается, что между тестами должно пройти не менее суток. Постановление вступает в силу с 21 апреля. Также в постановлении отмечается, что главы территориальных органов Роспотребнадзора обязаны организовать в аэропортах выборочную проверку иностранцев на наличие COVID-19.

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