Привитым в России от COVID-19 европейцам пригрозили проблемами с сертификатами

Им предлагают подождать, пока в ЕС появится достаточно вакцины.

У жителей Европы, которые выезжают в Россию для вакцинации от COVID-19, могут возникнуть проблемы с сертификатами. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, в Евросоюзе сейчас разрабатывают специальный цифровой COVID-паспорт.

ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска, который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. Эрик Мамер, официальный представитель ЕК

По словам Мамера, выиграют те европейцы, которые подождут, когда в ЕС будет достаточно вакцины от COVID-19.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в странах Евросоюза цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 может появиться уже к июню 2021 года.

Ранее Еврокомиссия поддержала позицию Чехии о высылке российских дипломатов.

Видео: European Commission