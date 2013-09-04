Макрон не увидел возможность ускорить вакцинацию от COVID-19 с помощью "Спутника V"

Для его использования необходимо одобрение регуляторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Спутник V" не может решить проблему с ускорением темпов вакцинации в Европе. Поэтому вакцина пока не одобрена. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По словам Макрона, некоторые страны ЕС уже начали обсуждения по поводу "Спутника V". Но для одобрения ее использования они не смогут использовать вакцину на своей территории.

Так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства, и потребуется также время, чтобы начать производить такую вакцину на нашем континенте. Эммануэль Макрон, президент Франции

Напомним, российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована на территории почти 60 стран. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию этим препаратом. Эффективность вакцины высоко оценивается ведущим медицинским журналом The Lancet.

Ранее во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Видео: YouTube / Face the Nation