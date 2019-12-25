Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

В регуляторе ANSM рассказали о статистике по атипичным реакциям на вакцинирование от коронавируса.

Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. У всех пациентов причиной смерти стал тромбоз. Такое заявление сделали представители местного Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM). Статистика приведена на 8 апреля. К этому дню по стране медики привили порядка 2,72 млн человек данным препаратом.

С 2 по 8 апреля во Франции зафиксированы новые атипичные случаи по локализации тромбов, а также два инцидента, связанных с изолированными диссеминированными внутрисосудистыми свертываниями у вакцинированных. В общей сложности после прививки AstraZeneca в европейской стране зафиксировано 23 случая тромбозов, из которых восемь закончились летальным исходом.

Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной.

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