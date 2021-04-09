Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной

Глава Минздрава рассказал о перспективах граждан, которые успели получить первую доз у вакцины до того, как в стране приостановили использование препарата.

Во Франции получившие первую дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной. Об этом в эфире местной радиостанции RTL сообщил глава Минздрава Оливье Веран. Чиновник уточнил, что речь идет о гражданах моложе 55 лет, которые прошли через первую часть прививки.

Логично сказать, что в качестве меры предосторожности вакцина AstraZeneca не рекомендуется для лиц моложе 55 лет. Если вы сделали первую прививку этой вакциной, вам предложат другую вакцину 12 недель спустя. Оливье Веран, глава Минздрава Франции

Эксперт напомнил, что окончательные рекомендации по поводу вакцинации другим препаратом будут подготовлены Верховным комитетом по здравоохранению к пятнице. Мера, обозначенная Вераном, может затронуть порядка 600 тысяч человек, включая самого министра. Он сделал прививку первой дозой AstraZeneca 8 февраля.

Напомним, что 19 марта французские медики приостановили использование AstraZeneca для людей младше 55 лет из-за информации о формировании у части появившихся в Европе тромбозов.

Видео: RTL