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Власти Франции призвали Запад определить красные линии для России
Сегодня, 8:39
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phil_k

Власти Франции призвали Запад определить красные линии для России

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Макрон считает, что Россия ведет себя недопустимо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Запад обязан в отношениях с Россией определить красные линии, через которые ей не следует переступать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. 

По мнению французского лидера, против России следует вводить санкции, если ее власти не прекратят "недопустимое поведение". Однако Макрон заявил и о важности конструктивных переговоров с Москвой.

Нам нужен честный и открытый диалог с Россией.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Также Макрон отметил, что России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. 

Ранее во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Фото: static.elysee.fr

Теги: запад, санкции против россии, франция, эммануэль макрон
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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