Власти Франции призвали Запад определить красные линии для России

Макрон считает, что Россия ведет себя недопустимо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Запад обязан в отношениях с Россией определить красные линии, через которые ей не следует переступать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По мнению французского лидера, против России следует вводить санкции, если ее власти не прекратят "недопустимое поведение". Однако Макрон заявил и о важности конструктивных переговоров с Москвой.

Нам нужен честный и открытый диалог с Россией. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Также Макрон отметил, что России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия.

Ранее во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Фото: static.elysee.fr