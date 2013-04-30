Власти Франции призвали Запад определить красные линии для России

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Запад обязан в отношениях с Россией определить красные линии, через которые ей не следует переступать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
По мнению французского лидера, против России следует вводить санкции, если ее власти не прекратят "недопустимое поведение". Однако Макрон заявил и о важности конструктивных переговоров с Москвой.
Нам нужен честный и открытый диалог с Россией.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Также Макрон отметил, что России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия.
Ранее во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Фото: static.elysee.fr
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