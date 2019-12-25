Индийские уличные собаки отдают предпочтение желтым мискам, даже пустым

Ученые рассказали, что собаки видят цвета не так, как люди.

Группа специалистов по поведению животных из Индийского института научного образования и исследований в Индии обнаружила, что уличные собаки, живущие в этой стране, предпочитают есть из жёлтых мисок, а не из мисок других цветов. Их статья опубликована в журнале Animal Cognition. Предыдущие исследования показали, что в глазах собак есть только два типа колбочек по сравнению с тремя у людей. Это означает, что они видят цвета не так, как люди. Например, собаки видят разницу между синим и жёлтым, но другие цвета, такие как зелёный, оранжевый и красный, кажутся им приглушёнными оттенками серого или жёлтого. Это означает, что для собак жёлтый цвет выделяется.

В рамках нового исследования научная группа задалась вопросом, не делает ли преобладание жёлтого цвета в зрительном восприятии собак этот цвет более важным для них. Чтобы это выяснить, они провели эксперименты с собаками, живущими на свободном выгуле в сельских, полугородских и городских районах в городе Калькутта в Индии или рядом с ним. Команда уговорила 458 собак принять участие в экспериментах, в которых нужно было выбирать между цветными мисками.

В Индии распространены бездомные собаки, живущие на свободном выгуле. Они выживают благодаря щедрости людей, которые кормят их, как правило, из какой-нибудь миски. Таким образом, они привыкли к мискам, в которые, как они ожидают, будет насыпана еда.

В первом эксперименте, в котором участвовали 134 собаки, каждой из них дали возможность выбрать одну из трёх мисок с едой, расставленных на небольшом расстоянии друг от друга на земле, пока исследователи наблюдали и записывали их выбор. Они обнаружили, что 72 собаки выбрали жёлтую миску. Они повторили эксперимент с пустыми мисками и получили примерно такой же результат. Во втором эксперименте исследователи предложили собакам выбор между пустой жёлтой миской и наполненными едой серыми мисками. Большинство собак по-прежнему выбирали жёлтую миску — 41 раз из 52. Команда повторила эксперимент с ещё более привлекательной едой и получила примерно такие же результаты. В третьем и последнем эксперименте исследователи накрыли миски, чтобы собаки не могли определить их цвет, и обнаружили, что они выбирали случайным образом, исключив возможность того, что в предыдущих экспериментах собаки выбирали жёлтые миски по запаху.

Исследовательская группа предполагает, что есть потенциальные объяснения предпочтения собак жёлтому цвету, такие как теория экологической валентности и гипотеза уверенности вида, но они признают, что эти теории не полностью объясняют наблюдаемое поведение. Авторы предполагают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять экологические преимущества или причины такого предпочтения.

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