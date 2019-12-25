В гало галактики Андромеды обнаружена новая карликовая галактика

Канадские астрономы назвали объект Пегас VII.

Международная группа астрономов сообщает об открытии новой карликовой галактики, которую они назвали Пегас VII. Новооткрытая галактика, расположенная на расстоянии около 2,4 миллиона световых лет, была обнаружена в ходе ультрафиолетового и инфракрасного оптического исследования северного неба (UNIONS). Подробное описание открытия было представлено в научной статье, опубликованной 13 февраля на сервере препринтов arXiv.

Карликовые галактики — это звёздные системы с низкой светимостью и массой, обычно содержащие несколько миллиардов звёзд. Считается, что на их формирование и активность сильно влияют взаимодействия с более крупными галактиками. Одно из лучших мест для поиска карликовых галактик — гало галактики Андромеды (также известной как Мессье 31, или сокращённо M31) из-за её относительной близости. UNIONS — это на данный момент самое глубокое исследование, доступное для изучения отдалённых областей гало этой галактики, и теперь команда астрономов под руководством Саймона Э. Т. Смита из Университета Виктории в Канаде нашла ещё одну такую карликовую галактику.

Мы представляем недавно открытую карликовую галактику Пегас VII (Peg VII), входящую в подгруппу M31, которая была обнаружена в фотометрических каталогах Ultraviolet Near-Infrared Optical Northern Survey и подтверждена последующими снимками, полученными с помощью телескопа Canada-France-Hawaii и телескопа Gemini-North. пишут ученые в статье

Пегас VII был обнаружен на расстоянии около 1,08 миллиона световых лет от галактики Андромеды. Таким образом, Пегас VII вот-вот пересечёт вириальный радиус Андромеды и, вероятно, до этого момента был изолирован. Согласно исследованию, абсолютная звёздная величина Пегаса VII в V-диапазоне составляет −5,7 звёздных величин, центральная поверхность — 27,3 звёздных величин/угловая секунда2, а физический радиус в половину светового года — примерно 577 световых лет. Это означает, что Пегас VII — самая тусклая из известных карликовых галактик-спутников Андромеды и примерно в пять раз больше самых протяжённых шаровых скоплений в этой галактике.

Исследование показало, что Пегас VII имеет эллиптическую форму с коэффициентом эллиптичности 0,5, и это прогнозируемое удлинение находится в пределах 18 градусов от прогнозируемого направления на Андромеду. Астрономы предполагают, что источником этого удлинения является предыдущее приливное взаимодействие с гравитационным потенциалом галактики Андромеды. Кроме того, специалисты подсчитали, что общая звёздная масса Pegasus VII составляет 26 000 солнечных масс, а её металличность находится на уровне -2,0 dex. Возраст карликовой галактики оценивается примерно в 10 миллиардов лет. Подводя итоги, авторы статьи пришли к выводу о том, что они надеются найти ещё много карликовых галактик в гало Андромеды.

Открытие Pegasus VII дополняет как эмпирические, так и теоретические утверждения о том, что множество спутников карликовых галактик остаются необнаруженными в направлении M31. пишут ученые в статье

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Фото: arXiv