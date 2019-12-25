Илон Маск покидает администрацию Трампа, подтвердили СМИ

У главы DOGE истекает срок полномочий в Белом доме.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск покидает администрацию президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства "Рейтер" со ссылкой на источник в Белом доме. Специалисты пояснили, что руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) ранее указал на то, что запланированный срок его должностных полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу. Он также выразил благодарность лидеру страны за "возможность сократить расточительные расходы" федерального правительства. Агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома подтвердило отставку миллиардера. В СМИ сообщили аудитории о том, что что увольнение предпринимателя начнется "сегодня вечером" (в ночь на пятницу по московскому времени).

Его уход был быстрым и без лишних церемоний. По словам источника, знакомого с ситуацией, у него не было официальной беседы с Трампом перед объявлением об уходе, и это решение было принято "на уровне высшего руководства". сообщение "Рейтер"

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Фото: YouTube / Bloomberg Podcasts