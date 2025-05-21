Робот Optimus продемонстрировал навыки уборки и готовки

Иностранный блогер продемонстрировал обновленные возможности технологического проекта Илона Маска.

Американский блогер Марио Науфал опубликовал в социальных сетях видеозапись с выкидывающим мусор и убирающим со стола роботом, созданным компанией миллиардера Илона Маска.

"Optimus сможет делать ваши дела по дому, танцевать балет и, может, даже когда-нибудь сделает сальто назад. Марио Науфал, блогер из США

Напомним, что в октябре 2022 года глава корпорации Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. В тот момент робот вышел на сцену и помахал присутствующим в зале. Также бизнесмен показывал аудитории видеозапись, на котором Optimus поливает цветы и танцует.

Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus.

Фото и видео: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk