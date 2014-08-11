Маск опубликовал видео танцующего робота Optimus

Проект компании Tesla вышел на новый уровень.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети видеозапись с танцующим гуманоидным роботом Optimus, производимым его предприятием. Иностранный бизнесмен добавил, что ролик заснят в режиме реального времени. Предприниматель вспомнил, как в 2021 году на официальной презентации инициативы по созданию гуманоидного робота на сцену в костюме вышел актер, который исполнил танец, похожий на тот, что сейчас продемонстрировал аудитории Optimus.

Это снято в режиме реального времени. То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью. Илон Маск, глава Tesla

Ранее американец сообщал общественности о том, что робот Optimus теперь может ходить по пересеченной местности благодаря работе нейтросетей.

Маск резко отреагировал на новость о ВМС России и Британии.

Фото и видео:: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk