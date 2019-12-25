В США с юмором отнеслись к боевой мощи Лондона по морской защите страны.

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного агентства США по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск посмеялся в социальной сети X (признана нежелательной организацией на территории России) над британскими Военно-морскими силами после сравнения их мощности с российским флотом. Таким образом иностранный предприниматель отреагировал на пост одного пользователя соцсети со ссылкой на издание Responsible Statecraft. В тексте говорилось о том, что с 2011 года у Москвы получилось создать 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, на бортах которых установлены современные ракеты. Между тем Соединенное Королевство отправило четыре корабля, включая один авианосец, в мировое турне "посмотрите на нас", оставив лишь девять полностью боеготовых кораблей для защиты собственных территориальных вод.

Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом? Илон Маск, американский бизнесмен

Напомним, что в конце марта 2025 года российский президент Владимир Путин заявил, что готовится стратегия развития отечественного военно-морского флота, а также программа строительства кораблей до 2050 года. Глава государства добавил, что ВМФ составляет основу для стратегической безопасности в стране.

Маск заявил, что Китаю грозит демографический кризис.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk