Американский предприниматель объявил Марс свободной планетой от влияния Земли.

Илон Маск отказался признавать земные законы в будущей колонии на Марсе. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на заявление, опубликованное среди условий для бета-тестирования пользовательских услуг интернет-компании Starlink.

В разделе "управляющие законы" говорится о том, что компания не будет соблюдать земное законодательство за пределами планеты и Луны. Вместо этого основатель SpaceX намерен сформировать принципы самоуправления, установленные на доброй воле. Маск заметил, что Марс - свободная планета.

Напомним, что соответствующие условия предоставления услуг были опубликованы пользователями Twitter. Данные размещены спустя неделю после объявления Илона Маска о проекте строительства вокруг красной планеты системы спутников, а также на Марсе автономного города, независимого от Земли.

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