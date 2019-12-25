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Илон Маск похвалил "Роскосмос" за разработку ракеты "Амур"
Сегодня, 11:37
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lesjasap

Илон Маск похвалил "Роскосмос" за разработку ракеты "Амур"

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Американец считает, что госкорпорация РФ идет в правильном направлении.

Американский предприниматель Илон Маск похвалил "Роскосмос" за разработку ракеты "Амур". Основатель компании SpaceX считает, что российские специалисты приняли правильное решение о начале создания ракеты с возвращаемой первой ступенью. Бизнесмен прокомментировал проект в собственном Twitter-аккаунте.

Это шаг в правильном направлении...Цель должна быть в минимизации цены за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту, иначе в лучшем случае ракета займет нишевый рынок

Илон Маск, основатель SpaceX

Илон Маск заметил, что "Роскосмосу" следует стремиться к тому, чтобы получить к 2026 году ракету, полностью возвращаемую на Землю после пуска. По словам специалиста, ракета такого большого размера как "Амур" имеет большую экономическую выгоду.

Илон Маск отказался прививаться от коронавируса.

Фото: ТАСС

Теги: амур, илон маск, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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