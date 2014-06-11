Илон Маск допустил, что через полгода Neuralink начнет испытание чипов на людях

Предприниматель рассказал о развития проекта по вживлению устройства в тело человека.

Американский миллиардер, предприниматель, основатель компаний SpaceX, Tesla и Neuralink Илон Маск допустил, что через полгода специалисты из Neuralink начнет испытание чипов на людях. Соответствующее заявление спикер сделал в ходе пресс-конференции проекта. Бизнесмен уточнил, что для начала сотрудникам фирмы придется убедиться в том, что разрабатываемое устройство будет исправно работать. Это нужно сделать до того, как поместить аппарат в человеческое тело.

Я думаю, что мы отправили большую часть наших документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека. Илон Маск, предприниматель из США

Напомним, что еще в апреле 2021 года компания Илона Маска презентовала публике видеоролик с чипированной обезьяной, которая может самостоятельно играть в видеоигры. Ученые предложили подопытному животному использовать для управления джойстик, а после успешного выполнения задания зверем, исследователи предлагали обезьяне лакомство. Затем джойстик убрали, но макака смогла сама двигать курсором на экране с помощью силы мозга.

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Фото и видео: YouTube / The Verge

