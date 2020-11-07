Зеленский позвал Маска посетить Украину

Украинский президент считает, что миллиардер может предложить пути решения кризиса.

Украинский президент Владимир Зеленский позвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска посетить Украину для того, чтобы предложить киевским властям пути выхода из регионального конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе онлайн-выступления на мероприятии, организованного изданием The New York Times. По словам политика, после такого визита следует только говорить о том, как решить проблему, кто начал кризис и когда он завершится. При этом лидер Украины напомнил о том, что благодаря аппаратам Starlink, поставленным компанией SpaceX, основателем которой является Маск, страна получает спутниковый интернет. Это помогает киевским властям и народу во многих сферах.

Приезжайте на Украину, и вы увидите своими глазами без лишних слов...Кажется, Илон начал менять свое мнение. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України