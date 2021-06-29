Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн

Украинский лидер призвал страны брать "шефство" над восстановлением страны.

На восстановление Украины потребуется более одного триллиона долларов. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, выступая с заявкой перед членами Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок. Политик представил кандидатуру города Одесса на проведение "Экспо-2030".

Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем средств — $1 трлн. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер Украины напомнил о том, что отдельные страны коллективного Запада и региональные компании смогут "взять шефство" над областями, городами или предприятиями Украины Интерес к этому процессу уже проявили Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия.

Зеленский представил кандидатуру Одессы на проведение выставки "Экспо-2030".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

