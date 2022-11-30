Зеленский представил кандидатуру Одессы на проведение выставки "Экспо-2030"

Глава Украины считает, что черноморский регион достоин принять крупное международное мероприятие.

Украинский президент Владимир Зеленский представил кандидатуру города Одессы на проведение международной выставки "Экспо-2030". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Генеральной ассамблее Всемирного бюро выставок. Политик напомнил иностранным партнерам о том, что черноморский регион является одним из ключевых гарантов мировой стабильности. Спикер пояснил, что морской порт в Одессе способен спасти миллионы жизней благодаря сельскохозяйственным поставкам.

Наша Одесса - это тот большой порт, на работе которого держится социальное благополучие десятков стран Африки, Азии и Европы. В этом году мы доказали это нашей зерновой экспортной инициативой. Закрепим еще новым проектом Grain from Ukraine. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик счел Одессу идеальной локацией для организации "Экспо-2030", так как на протяжении многих веков этот регион считался экономически и культурно связанным с Турцией, Румынией, Грузией, Болгарией, Молдавией, а также с другими странами Европы и мира.

Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии де Кроо.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України