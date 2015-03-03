Зеленский сообщил о прибытии в Киев премьера Бельгии де Кроо

Украинский президент встретил Александера де Кроо для обсуждения военной помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях о прибытии в Киев с рабочим визитом премьер-министра Бельгии Александера де Кроо. Ранее министр по обороне Бельгии Людивин Дедондер объяснила, что 25 ноября совет министров страны утвердил новые военные поставки для ВСУ. Речь идет о десяти беспилотных подводных аппаратов от компании ECA Robotics Belgium. Дополнительно будут отправлены две мобильных лаборатории.

Приветствую на Украине! Начинаем переговоры. Я уверен, что они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Бельгия, как и другие страны Евросоюза и НАТО, поддержала безвозмездные поставки вооружения на Украину. Стране такая помощь обошлась уже в 76 миллионов евро.

Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости".

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official