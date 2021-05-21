Украинский президент призвал чиновников работать над обеспечением пунктов всем необходимым.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" в столице, а также ряде других городов страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении к народу. Политик заметил, что больше всего жалоб приходит именно из Киева. Сейчас там полностью обеспечены только центры, развернутые на базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций (аналог российского ГУ МЧС), а также на железнодорожном вокзале.

По всей стране развернуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что на территории страны развернуто более четырех тысяч таких пунктов. Он призвал местных чиновников обратить внимание на существующую проблему и обеспечить эти точки всем необходимым.

Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України