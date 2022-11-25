Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Украинский президент считает, что ЕС должен покупать нефть из РФ по 30 долларов за баррель.

Украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Польши о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за каждый баррель. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления по видеосвязи на международной конференции The idea of Europe, организованной на территории Литвы. Ранее стало известно о том, что переговоры стран Евросоюза по лимиту стоимости на энергоресурсы из РФ пришлось отложить из-за имеющихся разногласий между делегатами. Обсуждение вопроса может быть возобновлено в пятницу, 25 ноября.

Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что иностранное издание The Politico сообщило о том, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель.

Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения Крыма невоенным путем.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України