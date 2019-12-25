Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения Крыма невоенным путем

Президент Украины не думает, что полуостров останется "в составе РФ".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения Крыма под контроль киевского режима невоенным путем. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью иностранным журналистам для издания Financial Times. Политик признал, что вопрос судьбы полуострова поднимается на международной повестке. При этом лидер страны уточнил, что не стоит тратить свое время, если решение по региону предполагает, что он останется под контролем Москвы или войдет в состав России.

Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Крым стал российским регионом с марта 2014 года по результатам народного референдума. Голосование проводилось после государственного переворота на Украине. За вхождение полуострова в состав РФ высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Киевский режим по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. С позицией Украины согласны многие западные страны.

Зеленский рассказал о состоянии электроснабжения в регионах Украины.

Фото: YouTube / Офіс Президента України - YouTube