Зеленский рассказал о состоянии электроснабжения в регионах Украины

Украинский президент оценил разрушения критически важной инфраструктуры.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии электроснабжения в регионах страны. Информацию глава государства огласил в очередном видеообращении к гражданам. Политик отметил, что половина областей оказалась обесточена. При этом специалисты занимаются восстановительными работами в круглосуточном режиме. Речь идет о коммунальных службах, энергетиках и ГСЧС. Спикер добавил, что на территории киевской области ведется подключение потребителей. Пока что электричество вернулось лишь 20% из них. В Одесском области свет получили 10% бытовых потребителей.

Когда я получал вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку "вся область без электричества. По состоянию на начало ночи, постепенно подключаем новые районы. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критической инфраструктуры Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

