Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критической инфраструктуры Украины

Украинский президент рассказал о проблемах с энергетикой в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности по видеосвязи.

Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их состояние. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский сообщил в социальных сетях о том, что украинский президент Владимир Зеленский был заявлен выступающим от киевского режима по видеосвязи. Дипломат добавил, что это происходит в нарушение правил процедуры Совбеза ООН.

Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций