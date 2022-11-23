Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине

На Украине пункты обогрева, доступа к базовым услугам будут работать круглосуточно и бесплатно.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на территории страны. Соответствующей информацией о новом проекте правительства глава государства объявил в очередном видеообращении к народу. Он отметил, что пункты оказания базовых услуг для граждан будут находиться во всех областных и районных администрациях, а также зданиях МЧС, школах. Они начнут работу на случай длительных отключений электрической энергии. Функционирование пунктов предусмотрено в круглосуточном и бесплатном режиме. Жители Украины смогут узнать в пунктах данные о том, где сейчас находится ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин, а также получить питьевую воду, отопление, воспользоваться мобильной связью и интернетом.

Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України