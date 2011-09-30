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Зеленский заявил, что Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях

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Президент Украины призвал обратить внимание на "формулу мира".

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что, говоря о возможности переговоров с киевским режимом, Россия на самом деле стремится не к миру, а лишь только планирует добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях в регионе. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеообращения к участникам международного форума по безопасности, который проводится в канадском городе Галифаксе.

Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил коллегам, что территориальные уступки,  а также  уступки национального суверенитета не могут гарантировать жителям Украины мирное существование. Он полагает, что "аморальные" компромиссы приведут только к новым жертвам. Владимир Зеленский в очередной раз рассказал о "формуле мира", состоящем из десяти пунктов. В первую очередь документ говорит о формировании ядерной, продовольственной, энергетической и радиационной безопасности страны.

Зеленский сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, галифакс, канада, переговоры, перемирие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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