Зеленский сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах Украины

На Украине назвали регионы, в которых проблема стоит наиболее остро.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, а также еще в 17 регионах страны. Соответствующей информацией глава государства поделился с жителями Украины в очередном видеообращении. Он назвал территории, на которых складывается наиболее серьезная ситуация с отключением услуг по освещению.

Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в общем в 17 регионах и в столице. Киевщина и Киев, очень тяжело в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик напомнил гражданам, что в большинстве областей по состоянию на вечер 18 ноября действовали стабилизационные почасовые графики отключения электричества. Зеленский добавил, что также аварийные отключения власти применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве.

Переселенцы из Херсона получат жилье в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України