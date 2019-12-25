Переселенцы из Херсона получат жилье в Петербурге

Так, для одного человека установляется норма в размере 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 кв. метра.

Жителям Херсона и части Херсонской области предлагается выплачивать пособия на покупку жилья в Петербурге. Об этом стало известно из постановления правительства города, 18 ноября.

Документ еще не подписал губернатор Петербурга Беглов. В нем сказано, что ответственный за его выполнение вице-губернатор Анатолий Повелий. Предположительно, выплаты будут предоставлять тем, кто вынуждено уехал из Херсона и области. Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление лично или через представителя по доверенности.

Так, для одного человека установляется норма в размере 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 кв. метра. Ещё по 18 "квадратов" добавляется на каждого члена семьи, в которой три и более человек. Размер выплаты рассчитывают из норматива стоимости квадратных метров, общей площади жилого помещения и нормы общей площади квартиры.

Ранее Зеленский прибыл в Херсон и выступил перед военными. Он отметил, что Украина готова к миру для всей страны.

Фото: Piter.tv