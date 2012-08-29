Зеленский прибыл в Херсон и выступил перед военными

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Об этом сообщает Reuters.
По прибытии в город глава республики выступил перед украинскими силовиками. Зеленский пообщался с военнослужащими у здания городской администрации. Он отметил, что Украина готова к миру для всей страны.
Также в Reuters сообщили со ссылкой на местных жителей, что до и после выступления президента Украины вблизи Херсона были слышны звуки артиллерийской стрельбы.
Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не намерена замораживать конфликт на зиму.
Видео: Минобороны России
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