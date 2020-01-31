Алексей Данилов рассказал о планах Киева и ВСУ.

Секретарь Совета по национальной безопасности Украины Данилов заявил, что киевский режим не намерен замораживать конфликт на текущую зиму, а также останавливать собственные контратаки со стороны Вооруженных сил. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе всеукраинского телемарафона. Гость эфира пояснил, что одним из условий для мирных переговоров, которые ранее выдвинул лидер страны Владимир Зеленский, является восстановление территориальной целостности государства.

Мы не можем ничего замораживать, мы — не холодильная камера. Никакой остановки мы допустить не можем. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что 10 ноября украинский министр по обороне Алексей Резников отметил, что после возможной паузы в боевых действиях в холодный сезон, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут усилиться тысячами солдат, которые прошли обучение и тренировки в Великобритании.

Данилов хочет чтобы русский язык исчез из Украины.

Фото и видео: YouTube / Телеканал 1+1