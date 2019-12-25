Игрока "Спартака" Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

Адвокат потерпевшего рассказал подробности инцидента, в котором обвиняют голландского футболиста.

Игрока "Спартака" Куинси Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства. Об этом в интервью изданию Championat.com сообщил адвокат пострадавшего от действий голландского полузащитника, выступающего за московский спортивный клуб. На данный момент в отношении футболиста возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженной атаке, а также нанесению тяжелых ранений человеку. Напомним, что инцидент произошел в конце июля прошлого года. Серьезно пострадал член семьи Промеса. Он получил травму колена.

Действия Промеса можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара ножом находится артерия, повреждение которой может привести к смерти. адвокат потерпевшего

Юрист заметил, что за такое правонарушение также может грозить максимально до четырех лет лишения свободы, если следствие будет квалифицировать действия Промеса как нападение. Сам клиент рассказал стороне защиты, что конфликт произошел на вечеринке. Сначала он фотографировался с Промесом, но позже получил от него ножом. Минимум двое человек видели, что удар нанес именно футболист. Они уже дали свои показания правоохранительным органам. Сейчас пострадавшему проведена операция. Он может ходить только при помощи кого-то. Врачи полагают, что пациент никогда полностью не сможет восстановиться после травмы.

Суд Нидерландов арестовал имущество футболиста "Спартака" Промеса.

Фото: Instagram/qpromes