Глава МИД РФ рассказал об опасности учений Запада в Южно_Китайском море.

Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Глава МИД РФ пояснил, что страны-участницы Североатлантического военного альянса нагнетают обстановку в акватории Южно-Китайского моря, что сказывается на рисках для государственной безопасности РФ, так как в Москве и Пекине договорились о военном сотрудничестве между странами.

Линия обороны, - от кого непонятно, - натовцы передвигают еще дальше на восток и, наверное, она будет проходить где-то в районе Южно-Китайского моря. Китайское море сейчас становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что власти КНР сербезно относятся к подобным западным маневрам у своих территорий, включая операции в Тайваньском проливе и острове Тайвань.

Лавров: У Союзного государства есть планы военного строительства.

Фото и видео: МИД России