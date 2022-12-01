Лавров: У Союзного государства есть планы военного строительства

Совместные возможности РФ и Белоруссии в МИД РФ оценили как "хорошие".

Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, которые учитывают продолжающиеся со стороны коллективного Запада провокации на государственной границе. В том числе угроза сохраняется и со стороны украинской территории. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал на пресс-конференции с журналистами в Москве. Специалисты из оборонных структур принимают необходимые меры и поддерживают боевую готовность к любому развитию событий. Сергей Лавров считает, что "возможности в регионе хорошие".

У нас есть совместная группировка. У нее - сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: ОБСЕ участвовала в корректировке огня по Луганску и Донецку.

Фото и видео: МИД России