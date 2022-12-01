ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) участвовала в корректировке огня по Луганску и Донецку, на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что у Москвы появились факты, доказывающую подобную деятельность со стороны якобы нейтральных наблюдателей международной структуры.
Миссия ОБСЕ по сути встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности вскрылись нелицеприятные факты ее взаимодействия с западными специальными службами.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
дипломат отметил, что у России имеются факты участия сотрудников ОБСЕ в сборе разведывательных данных в интересах Вооруженных сил Украины, а также местных националистических батальонов. Боевым подразделениям ВСУ передавались данные с камер видеонаблюдения миссий ОБСЕ, которые были установлены по всей линии соприкосновения.
Лавров: надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди.
Фото и видео: МИД России
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