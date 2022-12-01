Лавров: надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди

Глава МИД РФ напомнил о словах Жозепа Борреля.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что стране для начала надо понять, когда в европейской дипломатии появятся "вменяемые люди", с которыми можно вести диалог. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве. Он ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, не считает ли МИД, что Россию в текущий момент отрезают от европейской дипломатии. Дипломат напомнил о словах верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине должен завершиться на поле боя, победой киевского режима. В Евросоюзе призвали Украину сражаться "до последнего украинца".

Если это понимать под европейской дипломатией, не думаю, что нам туда надо. Нам надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: в начале 1990-х Запад рассчитывал, что РФ не вернет свои позиции в Европе и мире.

Фото и видео: МИД России