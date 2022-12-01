Лавров: в начале 1990-х Запад рассчитывал, что РФ не вернет свои позиции в Европе и мире

Глава МИД РФ напомнил о том, что НАТО никогда не стремилось выполнять обещания, данные России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил о том, что в начале 1990-х коллективный Запад рассчитывал на то, что РФ не вернет свои мировые позиции в Европе и планете. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат отметил, что Запад декларировал завершение эпохи конфронтации и раскола континента. Это решение было принято на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. Все страны НАТО и Варшавского договора в Париже принял хартию "новой Европы". Страны определили политику как ликвидирующую барьеры для создания "подлинного общеевропейского дома без разделительных линий".

Если все пришли к таким правильным декларациям, что же помешало их выполнять? Помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы эти красивые обязательства превращались в реальные дела. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров считает, что прежние отношения с Западом не восстановятся.

Фото и видео: МИД России

