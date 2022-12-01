Лавров считает, что прежние отношения с Западом не восстановятся

Глава МИД РФ рассказал о том, почему отношения с ЕС восстановить будет очень сложно.

Восстановления прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не случится. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Глава МИД РФ пояснил, что учитывает сегодняшнюю внешнюю политику и действия стран коллективного Запада и ОБСЕ как отдельной структуры.

Если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи заинтересуются... то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил, что работа ОБСЕ, его польского председательства ставит перед миром непростые вопросы о том, какими будут отношения России и международной организации.

Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны.

Фото и видео: МИД России