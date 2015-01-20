Депутат обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ.

Депутату Заксобрания Камчатки Игорю Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве (по части 1 статьи 105 УК РФ). Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Трагедия произошла 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Местный житель получил огнестрельное ранение, когда собирал металлолом. От повреждений он скончался в больнице. Позже было установлено, что его подстрелил депутат, который принял мужчину за медведя. Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено 6 августа, а 10 числа подозреваемый признался в преступлении. Он объяснил, что убил человека по неосторожности. Сейчас депутат находится под домашним арестом.

Редькину И. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Установление обстоятельств умышленного убийства продолжается, осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. пресс-служба СК РФ по региону

напомним, что фигурант расследования более 20 лет занимался бизнесом на Камчатке. Игорь Редькин является совладельцем нескольких крупных предприятий региона. Его официально задекларированный доход за последние три года составил около 1,5 млрд рублей.

Миллиардер Игорь Редькин попросил прощения у родственников мужчины, которого убил.

Фото: Следственный комитет России