Апелляционная жалоба университета оставлена без удовлетворения.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что ИТМО оштрафовали за обрушения корпуса на Ломоносова на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

"21 ноября 2019 года решением Санкт-Петербургского городского суда оставлено в силе постановление Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 8 октября 2019 года о назначении ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (ИТМО) штрафа в размере 500 тысяч рублей по факту частичного обрушения объекта культурного наследия регионального значения "Здание Коммерческого училища (с оградой)" на ул. Ломоносова, д. 9.", —сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, в апелляционной жалобе университету отказали.

Напомним, что вечером 16 февраля в здании университета ИТМО обрушилась крыша. Спасателям удалось эвакуировать студентов и преподавателей. Причиной обрушения в МЧС назвали нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

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Видео:Piter.TV