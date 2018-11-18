Проектирование второго вестибюля станции метро "Приморская" продлили

Второй вестибюль станции должен появиться на противоположном берегу реки Смоленки.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) отменил собственное распоряжение о подготовке проекта второго вестибюля станции метро "Приморская".

Это было сделано для того, чтобы продлить сроки подготовительной работы. Распоряжения о подготовке проекта планировки территории действуют около года, после этого либо готовые ППТ утверждает Правительство Петербурга, либо КГА отменяет собственное распоряжение. Правда, проект уже выполнила одна из компаний за 7,5 миллиона рублей.

Второй вестибюль станции должен появиться на противоположном берегу реки Смоленки. По проекту, он должен быть построен в 2023-2025 годах.

Второй вестибюль станции "Василеостровская" должны открыть до 2026 года.

Фото: Piter.TV